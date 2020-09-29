Ліга чемпіонів: «Динамо» приймає «Гент»

Київське «Динамо» 29 вересня може зробити останній крок на шляху до групового турніру найпрестижнішого клубного змагання Європи – Ліги чемпіонів. О 22:00 на НСК «Олімпійський» команда Мірчі Луческу проведе матч-відповідь проти бельгійського «Гента».

Динамівці є фаворитами протистояння, в першому матчі кияни на виїзді здобули перемогу 2:1. Для виходу до групового турніру господарям достатньо буде не програти або й навіть поступитися з мінімальним рахунком 0:1 (тоді «Динамо» пройде «Гент» за рахунок більшої кількості забитих м’ячів на виїзді).

Поєдинок відбудеться без глядачів, а пряму телевізійну трансляцію проведе телеканал «Футбол-1», який із нинішнього сезону став менш доступним для пересічного вболівальника, оскільки поширюється лише за передплатою.