Ліга чемпіонів: «Монако» зіграє з «Шахтарем» в останньому раунді кваліфікації

Клуб «Монако», який представляє чемпіонат Франції, зіграє з українським віцечемпіоном «Шахтарем» в останньому раунді кваліфікації на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів.

Монегаски двічі не мали проблем у протистоянні з чеською «Спартою» – після виїзної перемоги 2:0 команда Ніко Ковача виграла і на домашньому стадіоні – 3:1.

«Шахтар» удруге з однаковим рахунком 2:1 переграв бельгійський «Генк». На 27-й хвилині київського матчу гірники вийшли вперед після комбінації, яку завершив Лассіна Траоре. По перерві господарі зіграли на контратаках, удруге забити вдалося на 76-й хвилині – Маркос Антоніо добив м’яч після серії рикошетів. Втримати подвійну перевагу донеччани не змогли – гол престижу в складі гостей забив на 90-й хвилині Сіріл Дессерс.

Тим часом, «Колос» із Ковалівки став другим українським клубом, який достроково припинив участь у Лізі конференцій. Команда Руслана Костишина вдруге зіграла з карагандинським «Шахтарем» 0:0, цього разу в столиці Казахстану Нур-Султані. Забитих м’ячів не було і в овертаймі, а в серії пенальті героєм став голкіпер господарів Шацький, який парирував три удари з чотирьох.

Раніше Лігу конференцій залишила полтавська «Ворскла».