Ліга чемпіонів: «Ліверпуль» зіграє з «Баварією», а «Ліон» – з «Барселоною»

19 лютого в першому колі 1/8 Ліги чемпіонів англійський «Ліверпуль» прийме на своєму стадіоні німецьку «Баварію», а французький «Ліон» – іспанську «Барселону».
Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Матч «Ліверпуль» – «Баварія» в прямому ефірі покаже телеканал «Футбол 1». Гру «Ліон» – «Барселона» транслюватиме «Футбол 2».
Раунд плей-оф Ліги чемпіонів розпочався минулого тижня. 12 лютого італійська «Рома» обіграла португальский «Порту» (2:1), а французький ПСЖ на виїзді здолав англійський «Манчестер Юнайтед» (0:2). 13 лютого англійський «Тоттенгем» переміг німецьку «Боруссію Дортмунд» (3:0), а іспанський «Реал» був сильнішим у грі з нідерландським «Аяксом» (1:2).
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