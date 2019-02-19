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19 Лютий 2019, Київ 09:05
Новини | Події

Ліга чемпіонів: «Ліверпуль» зіграє з «Баварією», а «Ліон» – з «Барселоною»

«Ліверпуль» прийме на своєму стадіоні «Баварію»

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19 лютого в першому колі 1/8 Ліги чемпіонів англійський «Ліверпуль» прийме на своєму стадіоні німецьку «Баварію», а французький «Ліон» – іспанську «Барселону».

Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Матч «Ліверпуль» – «Баварія» в прямому ефірі покаже телеканал «Футбол 1». Гру «Ліон» – «Барселона» транслюватиме «Футбол 2».

Раунд плей-оф Ліги чемпіонів розпочався минулого тижня. 12 лютого італійська «Рома» обіграла португальский «Порту» (2:1), а французький ПСЖ на виїзді здолав англійський «Манчестер Юнайтед» (0:2). 13 лютого англійський «Тоттенгем» переміг німецьку «Боруссію Дортмунд» (3:0), а іспанський «Реал» був сильнішим у грі з нідерландським «Аяксом» (1:2).

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