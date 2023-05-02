«Найгірша ситуація із ліками» – Лисогор про гуманітарну ситуацію на окупованій Луганщині

На окупованій Луганщині критична ситуація із ліками, є проблеми з водопостачанням і електропостачанням. Про це в етері «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У Лисичанську, Попасній та Сєвєродонецьку ситуація загалом дуже важка. Тому що немає води. Про каналізацію я взагалі мовчу, вона просто розбита. Немає світла. Те, що стосується ліків і медичної допомоги загалом, – це якраз зараз найбільша проблема. Тому що ситуація у цій сфері критична. Майже усіх лікарів мобілізували до військових частин і шпиталів. Тому отримати допомогу нашим громадянам, які мають проблеми зі здоров’ям – з серцем чи діабет – дуже проблематично. Препаратів для них майже немає», – сказав Лисогор.



При цьому, як зазначив голова ОВА, з лікарень окупованих міст Луганщини вивезли медичне обладнання до Росії. Натомість цілі відділення переобладнали під шпиталі для військових – і лікарі з Росії насамперед надають допомогу їм.



«Ми маємо значне завезення лікарів з Росії, які надають допомогу в першу чергу у військових частинах. Більшість наших лікарень, а подекуди ми вже отримуємо інформацію – і пологових відділень – переобладнано повністю під надання допомоги пораненим загарбникам», – сказав Лисогор.

Частина Луганщини перебуває під окупацією російських військ.