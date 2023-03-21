Льовочкіна виключили із Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

Верховна Рада підтримала виключення Сергія Льовочкіна з Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив у Telegram депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За рішення проголосували 236 народних депутатів.

Підтвердив це і депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«І це зроблено тільки за рік війни», – прокоментував Гончаренко.

Сергій Льовочкін був обраний до Верховної Ради дев’ятого скликання за списками партії «Опозиційна платформа – За життя». Діяльність «ОПЗЖ» в Україні заборонена, відповідно припинила існування і фракція цієї політичної сили у ВР. Нині Льовочкін – член «Платформи за життя та мир».