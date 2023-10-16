Новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту не відверне увагу світу від війни в Україні, вважає міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях конференції «Форум 2000» у Празі.

«Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці», – сказав міністр.

Ян Ліпавський став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки «Хамасу» 7 жовтня. Він прибув до Тель-Авіва 10 жовтня.

Після візиту Ліпавського на Близький Схід у Празі на Вацлавській площі відбулася акція на підтримку Палестини. Близько трьох сотень людей з палестинськими прапорами на головній площі чеської столиці скандували «Свобода Палестині». Організатори заявили, що метою акції є вшанування пам’яті всіх жертв в Ізраїлі та Палестині, незалежно від походження, і висловили несхвалення дій угруповання «Хамас». Натомість приблизно 20 людей, включно з міністром оборони Яною Черноховою, публічно висловити підтримку Ізраїлю.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупуванню наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Загинули 1400 людей, більшість із яких були цивільними. Ізраїль відповів бомбардуваннями Сектора Гази – загинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки, оскільки Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі. Цивільним жителям цієї палестинської території рекомендовано евакуюватися на південь, ближче до кордону з Єгиптом.