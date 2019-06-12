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12 Червень 2019, Київ 12:04
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через аварію лісовоза на Закарпатті

П’ятеро загиблих, за попередніми даними, займалися заготівлею деревини (фото ілюстративне)

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Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих» після аварії лісовоза з п’ятьма загиблими у Тячівському районі 11 червня.

«11 червня, близько 19:00, до поліції надійшло повідомлення про перекинутий автомобіль у лісі поблизу села Тарасівка Тячівського району. Слідчо-оперативна група виявила на початку села Тарасівка виявила тіла 56-річного, 55-річного та 38-річного місцевих мешканців. Крім того, на околиці села Тарасівка, в лісовому масиві в урочищі «Пригідське» було виявлено перекинутий автомобіль марки «ЗІЛ», за 200 метрів від авто було виявлено тіло 28-річного місцевого мешканця, а на відстані близько 2-х кілометрів від місця події – тіло 36-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме – зливи та підйому рівня води», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, слідство у справі триває.

Раніше про цю надзвичайну подію повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У відомстві припустили, що загиблі, ймовірно, займалися заготівлею деревини, їхні тіла виявили в період від 17:45 до 22:00 11 червня.

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