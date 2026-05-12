Мільярд євро на освіту: Україна та ЄС провели перший високорівневий діалог з питань освіти



Європейський Союз та Україна провели перший на високому рівні діалог з питань освіти та навичок, за підсумками зустрічі виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Роксана Минзату повідомила, що з 2022 року ЄС спрямував понад мільярд євро на підтримку освіти в Україні – фінансування передбачене до 2027 року.

Мінзату окреслила кілька пріоритетних напрямків, на які витрачаються ці кошти, один із них – це освіта українських дітей на території країн-членів Євросоюзу. За її словами, наразі близько 730 тисяч українських дітей навчаються в освітніх системах країн ЄС.

«І тут наша відповідальність залишається чіткою: вони повинні мати доступ до якісної освіти сьогодні, водночас зберігаючи відкритим шлях до реінтеграції в Україні завтра», – сказала Мінзату.

«Це і підтримка доступу до освіти для українських дітей тут, в країнах ЄС, і розвиток спільних освітніх програм, і просування взаємного визнання кваліфікацій, і участь України в європейських ініціативах та дослідженнях якості освіти», – пояснив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, який відвідав Брюссель для участі у події.

Другий пріоритет – це професійна освіта для дорослих, на реформу якої закладено 650 мільйонів євро.

«Для відбудови України будуть потрібні сильні школи, сучасна професійна освіта, стійкі університети, інноваційні університети. І люди, які володіють необхідними навичками», – заявила єврокомісарка Мінзату.

Окремо для перепідготовки ветеранів та внутрішньо переміщених українців передбачено 10 мільйонів євро в рамках ініціативи Team Europe, яка буде зосереджена на навичках для відбудови.

Пʼята частина фінансування надходить із програми Erasmus+. З 2022 року ця програма підтримала 52 тисячі українських учасників навчальної мобільності та допомогла доставити 1,5 мільйона підручників для українських дітей.

Україна та ЄС домовилися провести другий високорівневий діалог ЄС–Україна з питань освіти та навичок у 2027 році.

Міністр Лісовий наголосив на стратегічному значенні партнерства: «Освіта для нас – це більше, ніж сектор політики. Це основа нашої європейської інтеграції, основа нашої демократії, основа відновлення України та основа для нашої перемоги».

Напередодні прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що для підтримки зайнятості українців старшого віку уряд запускає національну програму дорослого стажування «Досвід має значення» для людей 50+. Програма, серед іншого, передбачає навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі – оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.

В уряді зазначають, що вже зараз потреба економіки у фахівцях є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати.