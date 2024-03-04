ДБР заявляє про викриття посадовців, які незаконно вирубали дерев на понад 64 млн грн

Державне бюро розслідувань заявляє про викриття посадовців, які незаконно вирубали дерев на понад 64 млн грн.



Як повідомляє пресслужба бюро, організував оборудку один з керівників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, який на час скоєння злочину був головним лісничим Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.



За даними ДБР, до групи входили директори та головні інженери п’яти державних підприємств лісового господарства Львівщини, один з них нині є депутатом районної ради.



Правоохоронці повідомляють, що посадовці всупереч вимогам законодавства та перевищуючи свої повноваження організували незаконні «рубки рідколісся» у Львівській області.



«Посадовці протизаконно включили в проєкти організації діяльності відповідних лісогосподарських підприємств проведення «рубок рідколісся». На підставі чого у 2019-2022 роках видавались лісорубні квитки на рубку цінних порід лісу. Деревина продавалась приватним підприємствам та часто вивозилась за кордон», – повідомляють у бюро.



Організатору та ще семи учасникам групи вручені підозри у перевищенні службових повноважень та проведені незаконних рубок (ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними громадської організації «Лісові ініціативи і суспільство», за період 2019-2022 роки з 14331 кримінальних проваджень за ст. 246 КК України було направлено до суду лише 1707 справ (11,2%). Проте, як зазначають активісти, впродовж цього періоду є позитивна тенденція – частка справ, переданих до суду, зросла із 5,9% у 2019 році до 20,5% у 2022 році.