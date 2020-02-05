Через аварію літака у Стамбулі 1 людина загинула, 157 травмовані

Внаслідок аварії літака у стамбульському аеропорту «Сабіха Гекчен» одна людина загинула і щонайменше 157 зазнали різних травмувань, повідомило Міністерство охорони здоров’я Туреччини.

Раніше турецька влада не повідомляла про смерть когось із пасажирів чи екіпажу і вказувала меншу кількість постраждалих.

5 лютого літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Гекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини. Посадка відбувалася за складних погодних умов: сильного дощу і вітру. На борту були 171 пасажир і шість членів команди.