У Києві в озеро впав легкий транспортний літак, троє людей постраждали

У поліції Києва повідомили, що 7 червня пообіді у Києві здійснив аварійну посадку на водоймі легкий транспортний літак Ан-2, в результаті чого троє людей, що були на борту постраждали – двом знадобилася госпіталізація.

«Під час планового обльоту літака Ан-2, який здійснив виліт із аеродрому «Чайка», пілот здійснив вимушену посадку на водойму у Святошинському районі…За інформацією пілота, під час проведення обльоту відбулося зниження потужності двигуна, і літак почав зменшувати висоту. Тож у зв’язку з тим, що до злітної смуги літак не долетів би, він ухвалив рішення зробити вимушену посадку на водойму», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, відкрите кримінальне провадження про порушення правил безпеки руху. Обставини події наразі встановлюють.