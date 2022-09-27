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ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і три безпілотники

Російський літак збили на Херсонщині (фото ілюстративне)

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили про знищення російського штурмовика Су-25 та трьох безпілотників РФ.

«27 вересня на Херсонщині, близько 13:30 години, підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ворожий штурмовик Су-25», – йдеться у повідомленні командування в фейсбуці.

Крім того, з початку доби підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил знищили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

«Можливо, ударні (інформація уточнюється)», – зауважили військові.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що над Миколаївською областю вранці було знищено три іранські безпілотники-камікадзе. Також Повітряне командування «Південь» повідомляло, що на Херсонщині українські військові ліквідували російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно «Орлан-10».

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