У Росії відмовили в посадці літаку, що прямував із Китаю до Німеччини

Москва відмовила в посадці німецькому літаку з громадянами Німеччини та інших країн, евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу. Про це повідомила міністр оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер 1 лютого. Москва послалася на «брак ресурсів» у своїх аеропортах, пояснила Крамп-Карренбауер, зазначивши, що Міноборони і МЗС ФРН має намір найближчим часом з’ясувати, чи були інші причини для відмови. Про це повідомила «Німецька хвиля».

Літак бундесверу Airbus A310 з понад 120 громадянами Німеччини та інших країн на борту вилетів з Уханя до Франкфурта-на-Майні вранці 1 лютого. За словами керівниці Міноборони ФРН, Росія дозволила проліт над своєю територією і обіцяла дозволити посадку в одному з аеропортів для дозаправки і зміни екіпажу.

Після сповіщення про відмову в посадці літак попрямував до Гельсінкі, звідки після дозаправки вилетів до Франкфурта-на-Майні.

За інформацією видання Bild am Sonntag, німецькі пілоти, які мали змінити колег у Москві, прилетіли до столиці Росії 30 січня. Німецькі спецслужби вважають відмову Росії «надуманою відмовкою».

В інтерв'ю інформагентству DPA заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадепуль назвав дії російської влади «недружнім актом, який не має повторитися». Відмова літаку німецьких ВПС був «очевидно важливішою, ніж готовність допомогти людям, які опинилися в біді», поділився своєю думкою представник владної коаліції.