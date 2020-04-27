Літак забрав із Маямі 259 українців, зокрема дітей з освітньої програми – дипломати

Спеціальний комерційний літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» 27 квітня здійснює спецрейс Маямі – Київ, щоб забрати на батьківщину охочих повернутися українців. Як повідомило посольства України в США, спецрейс організували за підтримки дипломатів.

«Саме цей рейс з Маямі став таким собі «першовідкривачем». За його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені за оголошенням уряду України під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні, та які нададуть можливість громадянам повернутись на батьківщину з різних куточків світу. Цим спецрейсом з Маямі додому також повертається 119 учнів з України, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

За даними дипломатів, станом на 27 квітня за сприяння посольства в Україні з США повернули близько 1200 людей. Зокрема, було здійснено два комерційні спецрейси з Нью-Йорка та один безкоштовний евакуаційний рейс із Вашингтона.

Напередодні Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних авіарейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому, мали таку змогу. Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.