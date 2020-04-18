Від Іраку до Таїланду: українці не можуть повернутися додому

Україна припинила міжнародне авіасполучення 17 березня, аби запобігти поширенню коронавірусу. Однак, не всі українці змогли повернутися у триденний термін, як до того закликав президент Володимир Зеленський. У деяких випадках, це було неможливо навіть після кількох спеціальних евакуаційних рейсів. Радіо Свобода розповідає, в яких країнах ще залишаються українці, які хочуть повернутися додому, чому це інколи неможливо, та як їм допомагають дипломати.

Літак з Іраку був, але квитки на нього не продавали

41 громадянин України наразі залишаються в Іраку і не можуть повернутися додому. На момент, коли Україна закрила авіасполучення, в Іраку вже діяв карантин: регулярні рейси не виконувалися вже два тижні. Тож повернутися самостійно українці не могли.

Декілька українців, що хочуть повернутися додому, записали звернення до Зеленського та уряду України



«Застряглі» почали шукати інші варіанти. Вони дізналися про рейс із Багдада, який мав забрати додому іракців із України. Але у Київ він летів порожнім. І квитки на нього не продавали. Українці, які залишилися в Іраку, кажуть, що це саме Україна схвалила прибуття рейсу у Київ порожнім.

У МЗС Радіо Свобода повідомили, що знайомі із ситуацією, однак розв’язати цю проблему відомство не може.

«Питання, порушені у вашому запиті, належать до сфери компетенції інших центральних органів виконавчої влади... З питань отримання відповідних дозволів рекомендуємо звертатися до Міністерства інфраструктури України», – відповіли в МЗС.

Проте у Міністерстві інфраструктури Радіо Свобода запевнили, що повернення також не входить до їхньої компетенції.

«Ми погоджуємо виключно слот для літака, чи є в ньому люди, чи ні – ми на це ніяк не впливаємо», – пояснила речниця міністра інфраструктури Оксана Герасимова.

Декілька українців, що хочуть повернутися додому з Іраку, напередодні записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського та уряду України. На момент публікації питання з евакуацією українців з Іраку не вирішене.

У багатьох уже скінчились гроші – українець в Узбекистані

В Узбекистані перебувають 130 громадян України, які хочуть повернутися на батьківщину. Для них уже намагалися організувати спецрейс за умови, що усі вони погодяться на обов’язкову платну обсервацію.

Рейс скасували, коли прибулі з В’єтнаму українці відмовлялися йти на обсервацію і штурмували двері аеропорту



«Обсервація коштувала 200 євро з людини за 14 днів. Ми всі на неї погодились. Ми вже бачили на Flightradar (сервіс для відстеження руху літаків – ред.), що має летіти борт із Києва до Узбекистану і назад, щоб забрати нас», – каже у коментарі Радіо Свобода Руслан Камалов, один із українців, що «застрягли» в Узбекистані.

Але рейс скасували через інцидент 30 березня, коли прибулі з В’єтнаму українці відмовлялися йти на обов’язкову обсервацію і штурмували двері аеропорту «Бориспіль». Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС припиняє надавати згоду на спецрейси для евакуації.

Посольство нам прямо сказало, що вони не мають грошей



Рейс із Узбекистану 31 березня, який не відбувся, міг бути безкоштовним як для пасажирів, так і для уряду України. За нього мали заплатити приватні підприємці, які теж прагнули полетіти в Україну.

«Посольство одного разу нам прямо сказало, що вони не мають грошей, і уряд теж не має грошей, щоб забирати когось безкоштовно. Вони зараз думають про те, щоб об’єднати всю Середню Азію і забрати усіх громадян України, які зараз у Середній Азії [...] Але це неможливо, бо кордони закриті доволі жорстко», – розповідає Руслан Камалов.

В МЗС Радіо Свобода запевнили, що тримають зв’язок із «застряглими» в Узбекистані та надають їм консульсько-правову допомогу. Поки ж із тієї інформації, яку вдалося отримати Радіо Свобода, випливає, що конкретного плану, як повернути громадян із Узбекистану, немає.

Приблизно 20 відсотків тих, хто тут залишився, вже не мають грошей



Для багатьох це створює серйозні проблеми, адже в них закінчуються гроші. «Приблизно 20 відсотків тих, хто тут залишився, вже не мають грошей. Вони телефонують у посольство щодня, хочуть отримати грошову допомогу. Посольство – зі свого боку – таку допомогу надало лише 8-10 людям. По 50 доларів на людину. І попередило, що більше грошей у них немає», – продовжує Руслан Камалов.

За його словами, посольство пообіцяло допомагати продуктами та ліками. Кількох людей вдалося поселити у готель.

Із тих, хто «застряг» в Узбекистані, багато літніх людей, які приїхали провідати родичів або друзів. Але більшість, переконує Руслан, – це жінки й діти. І саме вони опинилися у найскрутнішому становищі через нестачу коштів.

Чи відбудуться два рейси з Таїланду?

За офіційними даними посольства України в Таїланді, у цій країні, а також на території М‘янми та Лаосу, зараз перебуває близько 400 українців, які хотіли би повернутися додому. Перший такий спецрейс уже відбувся 29 березня, однак, квитки на нього швидко розкупили, а вилетіти встигли не всі охочі.

Погодилися на обсервацію по прибуттю, однак не можуть отримати інформацію про її умови

З того часу дату наступного рейсу кілька разів переносили, і на цю мить повернення українців досі під питанням. Річ у тім, що з другого квітня пересування між провінціями під час карантину обмежене. Організувати централізоване доставлення усіх охочих евакуюватися до Бангкоку, враховуючи велику кількість блокпостів та комендантську годину, було проблематично, повідомили українцям у посольстві. Натомість порадили дістатися Бангкоку самостійно, якщо в людей була така можливість.

Тому українські дипломати намагаються організувати одразу два спецрейси, аби забрати додому українців: один – із Бангкоку, інший – із острова Пхукет.

«На два рейси не факт, що назбирається необхідна кількість людей. Через неодноразове перенесення дати вильоту дехто вирішив чекати на відкриття авіапростору, щоб скористатися тими квитками, які були придбані заздалегідь», – занепокоєний один із «застряглих» Антон Заяць.

У коментарі для Радіо Свобода він розповів, що близько 200 людей готові летіти одразу, як рейс буде організовано. Усі вони погодилися на обов’язкову обсервацію по прибуттю, однак уже два тижні не можуть отримати інформацію про її умови, каже Антон.

«Це потрібно, щоб люди, насамперед із дітьми, розуміли, до чого їм готуватися. Що потрібно приготувати, можливо, вже тут, чи попросити родичів приготувати», – пояснює Антон у коментарі для Радіо Свобода.

Усі українці, які хочуть повернутися спецрейсом із Таїланду, мають підписати документ на добровільну обсервацію. Зокрема, вони мають погодитися з тим, що мали змогу поставити будь-які питання про умови обсервації. Але отримати відповіді на ці запитання вони не зможуть до прибуття у Київ, про що зазначено у листі посольства, пише Антон у своєму дописі у фейсбуці.

Радіо Свобода надіслало запит до МЗС, аби підтвердити цю інформацію, однак, конкретної відповіді на це запитання від відомства не отримало.

На цю мить інформації про два спецрейси у Київ із Таїланду недостатньо, вона не оновлювалась із 13 квітня. Тим, хто «застряг» у Таїланді, посольство повідомило, що імовірно вдасться повернутися разом із білорусами у Мінськ. Однак, остаточної домовленості не досягнуто.