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У РФ здійснив аварійну посадку в полі літак із 170 пасажирами на борту

Попередня причина аварійної посадки – відмова гідросистеми. На кадрах у мережі з місця посадки видно сліди займання над правим крилом

Літак Airbus-A320 «Уральських авіаліній», що летів із російського міста Сочі в Омськ, здійснив аварійну посадку в полі в Новосибірській області РФ, за 200 кілометрів на схід від Новосибірська, повідомило МНС Росії. За попередніми даними, постраждалих немає.

На борту літака було 170 пасажирів, у тому числі 23 дитини. Усі змогли евакуюватися самостійно по надувних трапах.

У Росавіації повідомили, що за медичною допомогою ніхто не звертався.

За повідомленнями, попередня причина аварійної посадки – відмова гідросистеми. На кадрах у мережі з місця посадки видно сліди займання над правим крилом.

Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

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