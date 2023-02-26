Біля Авдіївки українські військові збили російський літак – Зеленський

На Донеччині біля Авдіївки українські військові збили російський літак, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Уся Україна буде вільною», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 299 літаків. Москва про свої втрати техніки не повідомляє.