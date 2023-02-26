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Біля Авдіївки українські військові збили російський літак – Зеленський

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 299 літаків

На Донеччині біля Авдіївки українські військові збили російський літак, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава усім нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Уся Україна буде вільною», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 299 літаків. Москва про свої втрати техніки не повідомляє.

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