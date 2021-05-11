На Дніпропетровщині знайшли останки бойового літака Як-7 і його пілота

На Дніпропетровщині знайшли останки радянськго бойового літака Як-7 часів Другої світової війни, збитого 1943 року, й останки льотчика. Про це Радіо Свобода повідомив керівник пошукової громадської організації «Пошук – Дніпро» Андрій Біжко.

За інформацією Андрія Біжка, пошукова експедиція працювала біля селища Іларіонового Синельниківського району. Розташування літака в балці вказали місцеві шукачі металобрухту.

За його словами, за тиждень робіт на локації вилучили численні фрагменти корпусу літака, розбитого двигуна тощо. За заводськими клеймами визначили, що це Як-7.

Серед уламків виявили також останки пілота, фрагменти його взуття, амуніції. За розповідями місцевих, за радянських часів, з місця падіння літака на металобрухт забрали великі шматки металу. Останки льотчика полишили.

«До нас прийшла місцева жінка, бабуся. Її мама знала й розказувала їй про те, що в цю балку в роки війни впав літак. Її мама також розповідала: приїхали, видрали метал, двигун, якісь частини, а льотчика залишили… Рукавицю і фрагмент амуніції прикопали на місцевому цвинтарі, встановивши невеликий хрестик», – сказав пошуковець.

Тепер, розповів Андрій Біжко, працюватимуть над тим, аби перемити кожен віднайдений фрагмент машини й за допомогою експертів ідентифікувати літак, а потім – бійця.

Точні обставини цієї авіакатастрофи невідомі. Як повідомив Андрій Біжко, це був один з радянських літаків, збитих німецькими винищувачами у вересні 1943 року, у ході боїв за звільнення Дніпропетровщини.

«Все вказує на те, що це 1943 рік. На уламках збереглися фрагменти червоної зірки, обведеної чорним. Це зірка з фюзеляжу. Така «обвідка» традиційна для 1943 року. Такі літаки використовували для прикриття бомбардувальників. Хлопець, швидше за все, загинув у жорстокому бою. Ми практично не знайшли фрагментів боєкомплекту. Є припущення, що він боровся до кінця – вистріляв усе», – сказав Андрій Біжко.

Згодом фрагменти літака планують передати до місцевого музею, останки бійця перепоховають в Іларіоновому.

Раніше на Дніпропетровщині знайшли уламки збитого 1943-го року радянського літака Іл-2 й ідентифікували останки членів екіпажу.