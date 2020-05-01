На Дніпропетровщині впав малий літак, дві людини загинули

У Дніпропетровській області зазнав аварії малий одномоторний чотиримісний літак, загинули дві людини, повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, літак упав у Дніпровському районі, за околицею селища Березинського, і зайнявся. Пожежники, які прибули на місце події, загасили пожежу.

Поліція Дніпропетровщини, зі свого боку, додала, що на місці події загинули двоє чоловіків, і вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Речниця Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева, яку цитує агентство «УНІАН», повідомила деякі подробиці: за її словами, встановлено, що пілот заходив на друге коло на злітно-посадковий майданчик «Кам’янка» і, ймовірно, не впорався з керуванням, літак упав поза межами майданчика «Кам’янка» і зайнявся, внаслідок аварії загинули пілот і пасажир.

Більше про особи загиблих нічого не повідомлено.