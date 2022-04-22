Падіння літака Ан-26 у Запорізькій області сталося через туман і низький політ – ОВА

Падіння літака Ан-26 у Запорізькій області 22 квітня уранці, внаслідок якого загинув один пілот і двоє перебувають у лікарні, сталося внаслідок туману та низької висоти польоту, повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«Сьогодні о 09:00 ранку в районі Михайлівки Запорізького району області впав український літак Ан-26, що виконував технічний рейс із Запоріжжя до Ужгорода. В результаті слідчих дій встановлено, що причиною аварії став туман і низька висота польоту, через що повітряне судно зачепило високовольтні лінії електроопори. Одна людина загинула, двоє дістали поранень різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні на сторінці ОВА у фейсбуці.

У Запорізькій області вранці впав військово-транспортний літак АН-26. Внаслідок падіння одна людина загинула, двоє поранені.