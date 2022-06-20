Росія: авіакомпанія Azur Air майже вдвічі скорочує парк літаків через брак запчастин

Російська чартерна авіакомпанія Azur Air, яка виконує рейси на замовлення туроператорів, призупинить експлуатацію десяти із двадцяти двох літаків, що залишилися у неї після введення санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Причина – дефіцит запчастин.

«Це необхідне рішення, щоб забезпечити максимальну безпеку польотів, поки ми шукаємо нові канали постачання запчастин», – йдеться у листі гендиректора Azur Air Євгена Корольова до співробітників, яке є у розпорядженні агенцій «РБК» та «Інтерфакс».

Повідомляється, що у листі гендиректор Azur Air попереджає і про можливі скорочення штату, називаючи при цьому стан компанії «стійким».

За даними Росавіації, в 2021 році Azur Air перевезла 3,7 млн осіб, ставши восьмою найбільшою за пасажиропотоком авіакомпанією РФ.

До введення санкцій, які заборонили постачання в Росію нових літаків, запчастин до них і зобов’язали західних лізингодавців вилучити у російських авіакомпаній надані в оренду лайнери, у парку Azur Air було 35 літаків, усі – американські Boeing.