За відвідини окупованого Криму суд наклав арешт на 12 літаків і 4 судна – прокуратура

Прокуратура АРК та міста Севастополя повідлмила про накладення арештів на літаки і судна через незаконне відвідування окупованого Росією півострова.

«За клопотаннями прокуратури судом накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа», та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, таким чином, були засобом/знаряддям вчинення злочинів», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до Криму в порушення законодавства.

«Порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі... Загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова», – повідомили в прокуратурі.

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З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів півострова. З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території Криму – гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.