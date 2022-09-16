У Росії кондитерський бренд прибрав літеру Z із логотипу своєї продукції

У Росії томський виробник кондитерських виробів змінив логотип бренду шоколаду O'Zera, замінивши латинську літеру Z на кирилицю. Ребрендинг торкнувся лише частини продукції, що випливає з інформації на сайті компанії KDV Group.



Шоколад із змінами в написанні логотипу з'явився у магазинах наприкінці серпня, на упаковках із зміненим логотипом датою виробництва вказано 21–22 серпня 2022 року, звернуло увагу місцеве видання «НГС».

Однак в інтернет-магазині KDV шоколад з новим логотипом все ще підписують O'Zera. У базі даних Роспатенту згадки про новий торговий знак KDV Group немає. Проект Радіо Свобода Сибір.Реалії звернулися до прес-служби компанії з проханням прокоментувати причини ребрендингу.



Користувачі соцмереж припустили, що зміна логотипу бренду може бути пов'язана з небажанням асоціюватися з латинською літерою Z, яка стала символом підтримки Росії у війні з Україною.