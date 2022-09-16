В окупованому Сімферополі облили червоною фарбою мурал із російським Z-військовим

В окупованому Росією Сімферополі облили червоною фарбою мурал із зображенням російського військового – учасника «спеціальної військової операції» (так влада РФ називає війну проти України – ред).

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», призначена Кремлем адміністрація Сімферополя назвала подію «оскверненням патріотичного зображення».

Російський глава Сімферополя Михайло Афанасьєв у Telegram заявив, що муралові повернуть «первісний вигляд».

В анексованому Росією Криму продовжують переслідувати тих, хто виступає проти вторгнення РФ в Україну. Повідомляється, що із 24 лютого понад 100 кримчан стали фігурантами адміністративних справ про «дискредитацію» російської армії. Також у Криму карають тих, хто привселюдно слухає українські пісні та агітують писати доноси на тих, хто підтримує українську владу.