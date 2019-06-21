Сонце пройшло точку сонцестояння: попереду найкоротша ніч у році

21 червня – День літнього сонцестояння, його точний астрономічний час – 18:55 за Києвом. Це найдовший день у році, а за ним слідує найкоротша ніч.

У році є два сонцестояння: зимове та літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння припадає на 21 або 22 грудня, і тоді люди переживають найкоротший день і найдовшу ніч.

Літнє сонцестояння настає тоді, коли нахил осі обертання Землі в напрямку Сонця досягає найменшого значення, а Сонце навпаки – досягає максимально високої для спостерігача позиції.

У цей день настає астрономічне літо. Однак, насправді планета уже розвертається до зими, бо світлові дні поступово будуть коротшати, а ночі ставатимуть довшими.