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24 травня 2021, Київ 13:34
Новини | Суспільство

У Києві настало метеорологічне літо – обсерваторія

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на три дні пізніше середніх багаторічних показників, кажуть фахівці

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15°С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.

«Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня», – повідомила у понеділок пресслужба обсерваторії.

Фахівці кажуть: метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, відтак закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

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