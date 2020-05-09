Помер Літл Річард, один з основоположників рок-н-ролу

У Лос-Анджелесі 9 травня в віці 87 років помер один із засновників рок-н-ролу, американський співак, піаніст і композитор Літл Річард (справжнє ім’я Річард Уейн Пенніман). Син музиканта Денні Пенніман, який повідомив про це журналу Rolling Stone, не назвавши при цьому причину смерті батька.

Останнім часом повідомлялося про погіршення здоров’я «батька рок-н-ролу». Йому зробили кілька операцій, чоловік не міг самостійно ходити.

Літл Річард – одна з перших фігур у Залі слави рок-н-ролу (Клівленд, штат Огайо), куди його включили у 1986 році.

Першим хітом музиканта стала пісня Tutti Frutti (1955), а перший його альбом Here's Little Richard став найбільш успішним у комерційному плані.

Потім у Літл Річарда був період захоплення релігією, музикант не виступав з 1958 по 1962 рік. Після відновлення концертної діяльності він виступав у Великобританії. У 1977-му році він вирішив знову відійти від кар’єри музиканта і став священником.

Останні концертні виступи Літл Річарда відбулися у 2012 році.