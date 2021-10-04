У Любліні відкрили пам’ятник греко-католицькому священнику Омелянові Ковчу

Сьогодні у місті Люблін (Польща) урочисто відкрили пам’ятник українському греко-католицькому священнику, блаженному Омелянові (Еміліану) Ковчу, якого називали парохом концтабору «Майданек». Отець Омелян Ковч у роки Голокосту врятував життя сотням євреїв.

Пам’ятник священникові встановили ще у березні цього року, біля колишнього концтабору. А сьогодні тут відбулись урочистості, присвячені блаженному, які розпочались божественною літургією у Люблінському соборі. Її очолили глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук і римо-католицький єпископ із Любліна Мечислав Цісло.

«Сьогоднішня подія у Любліні є дуже особливою, тому що є плодом і вінцем співпраці між польським і українським народами, місцевою владою, між церквами. Омелян Ковч показує, що завжди є щось, що об’єднує, що є основою людяності», – каже глава УГКЦ Святослав Шевчук.

У мавзолеї, де зберігається людський попіл спалених жертв концтабору, Державного музею «Майданек», українці і поляки запалили свічки і поклали квіти.

У музеї є запис: «Ковч Еміліан 20.8.1884 р.н. був в’язнем табору і помер 25.03.1944 р. Із записів в документах можна сказати, що причиною смерті була серцева недостатність у зв’язку із флегмоною правої ноги. Іншими даними про в’язня не оперуємо». Також зберігся і барак, де перебував священник Омелян Ковч.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук і єпископ РКЦ Мечислав Цісло освятили пам’ятник Омеляну Ковчу. Під час урочисті виставили варта військових, пластунів, харцерів, а також відбулась інсталяція, якою актори передали ті страждання, які пережили в’язні концтабору. За словами автора дійства, польського режисера Лєшика Мондзіка, воно без назви, бо промовляє сама постать отця Омеляна Ковча.

Президенти України та Польщі надіслали листи з нагоди події.

Цього ж дня вручили Відзнаку блаженного Ковча. Лауреатами 2021 року стали польська режисерка Агнешка Голланд, український режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов, американський дипломат Деніел Фрід і об’єднана ініціатива українських пластунів і польських харцерів «Полум’я братерства». Відзнака блаженного Ковча заснована у 2010 році і її лауреатами є письменниця Ліна Костенко, філософ Євген Сверстюк, історик Арон Вайс, письменниця Оксана Забужко, історик Тімоті Снайдер.