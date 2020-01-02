Влада Лівану отримала ордер на арешт екскерівника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi

Ліван отримав від Інтерполу ордер на арешт колишнього керівника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, підприємця Карлоса Гона, що втік з Японії в Ліван.

Міністр юстиції Лівану Альберт Серхан 2 січня заявив, що прокуратуру про необхідність арешту 65-річного Гона сповістив Інтерпол окремим повідомленням.

Ліван не має договору про екстрадицію з Японією.

У Японії Гона звинувачують у приховуванні доходів на 80 мільйонів доларів у звітах для Токійської фондової біржі і списанні особистих збитків на суму 16 мільйонів доларів на рахунок його компанії Nissan. Підприємець, який має французьке, ліванське та бразильське громадянство, 31 грудня заявив, що втік до Лівану, аби уникнути «несправедливості та політичного переслідування».

До Лівану Гон прилетів приватним літаком з Туреччини. Як саме бізнесмен міг покинути країну, поки точно не відомо. Втім газета The Wall Street Journal написала, що свою резиденцію Гон нібито покинув в чохлі для музичних інструментів. Турецька поліція заявила, що затримала сімох осіб, зокрема 4 пілотів, розслідуючи транзит бізнесмена через Туреччину.

Гон за походженням ліванець, який народився в Бразилії. Він здобув вищу освіту в Парижі і починав свою діяльність в компанії з виробництва шин Michelin. Але відомий він став саме в автомобільній індустрії після того як наприкінці 90-х вивів з кризи один із підрозділів французького концерну Renault.

Карлос Гон перебував на керівних постах у французькому Renault з 1996 року. На початку 2000-х він почав керувати Nissan, а після того, як компанія стала найбільшим акціонером Mitsubishi, очолив раду директорів альянсу. З 2013 до 2016 року він також керував російським концерном «АвтоВАЗ». За програми жорсткого скорочення витрат в очолюваних ним компаніях Гон отримав прізвисько «Вбивця витрат».