На Луганщині бойовики примусово роздають «паспорти ЛНР» − Денісова 

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» здійснює примусову паспортизацію в тих населених пунктах, які бойовики тимчасово взяли під контроль, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці.

«Для створення картинки сприйняття агресора громадянами України на фейковому російському телебаченні окупант починає примусову паспортизацію мирного населення у селищах Новоайдар, Станиця Луганська, Муратово», − повідомила Денісова.

За її словами, бойовики вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий «паспорт ЛНР», а потім подавати заявку на паспорт Російської Федерації.

«Паспорти громадян України бойовики «ЛНР» знищують на очах людей», − заявляє Денісова.

За її словами, мирному населенню погрожують та чинять психологічний тиск.

«Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни», − підкреслює Уповноважена з прав людини.

На своїх сайтах бойовики угруповання «ЛНР» напередодні писали, що так зване «МВС ЛНР» встановило тимчасові пункти пропуску біля Трьохізбенки та Щастя «для осіб без паспорта ЛНР».

«Загальну мобілізацію» на окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей було оголошено ще 19 лютого. Тоді ватажок підконтрольного Росії угруповання «ДНР» Денис Пушилін закликав бойовиків, котрі перебували в запасі, прибути до «військових комісаріатів», а ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник заборонив виїжджати за межі ОРЛО чоловікам віком від 18 до 55 років.

Повномасштабне російське військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого. В Україні оголошено загальну мобілізацію. За останні 11 днів країну залишило 1,5 млн біженців.