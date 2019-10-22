Міжнародний олімпійський комітет представив логотип Олімпіади 2024 року

Міжнародний олімпійський комітет 21 жовтня офіційно представив логотип Олімпіади і Паралімпіади в Парижі в 2024 році. Як йдеться на сайті комітету, логотип складається з трьох символів: золотої медалі, олімпійського вогню і Маріанни (символу Французької Республіки).

Париж стане другим після Лондона містом, який тричі прийматиме Олімпіаду. Змагання відбудуться рівно через століття після останнього разу, 1924 року (вперше Париж проводив Олімпіаду 1900-го).

Літня Олімпіада-2020 проходитиме в японському Токіо.

Останні літні Ігри проходили в Бразилії в 2016 році.