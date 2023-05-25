У Лондоні автомобіль в’їхав у ворота Даунінг-стріт, де живе прем’єр, підозрюваного затримали

У центрі Лондона у ворота Даунінг-стріт, де розташовані будинок і офіси британського прем’єр-міністра, в’їхав автомобіль.

Це викликало швидке реагування сил безпеки в одному з найбільш укріплених місць Лондона.

Лондонська поліція повідомила, що на місці події затримали чоловіка за підозрою у завданні збитків і небезпечному водінні. Повідомлень про постраждалих немає.

У поліції додали, що не розглядають інцидент як такий, що пов’язаний із тероризмом.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як білий автомобіль на низькій швидкості їде прямо до воріт через Вайтголл, головну вулицю в урядовому кварталі Лондона.