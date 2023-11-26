У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти антисемітизму

Десятки тисяч людей взяли участь у марші проти антисемітизму, що пройшов у неділю у Лондоні.

Організатори заявили про марш на тлі багатотисячних мітингів на підтримку палестинців у європейських містах, включаючи столицю Великобританії. Напередодні у Лондоні близько 45 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти військової операції Ізраїлю у Газі.

Повідомляється, що лондонці, які вийшли на марш у неділю, несли плакати з написами «Пліч-о-пліч з британськими євреями» та «Нульова терпимість до антисемітів». Також на плакатах було зображено заручників-ізраїльтян, утримуваних бойовиками «Хамасу», визнаного США та ЄС терористичним угрупованням.

Агентство Reuters зазначає, що поліція Лондона за один лише жовтень отримала повідомлення про 554 злочини на ґрунті антисемітизму. У той же період минулого року таких злочинів було трохи більше сорока.

Водночас, за офіційною статистикою, майже втричі збільшилась і кількість злочинів на ґрунті ісламофобії.

Протести та демонстрації – як пропалестинські, так і проізраїльські – не припиняються в різних країнах світу після 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» напали на південні райони Ізраїлю.