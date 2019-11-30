Ісламісти підтвердили свою причетність до нападу у Лондоні

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявило, що напад у Лондоні здійснив один із його бійців. Про це зокрема повідомила близька до угруповання інформаційна агенція Amaq, не надавши при цьому жодних доказів.

Британська влада заявила, що підозрюваний у нанесенні смертельних ударів двом людям 28-річний Усман Хан у 2012 році був засуджений за злочини, пов’язані з тероризмом, але умовно звільнений у грудні 2018-го. Повідомляється, що він планував відкрити у Пакистані, звідки був родом, центр «військової підготовки терористів».

Поліція раніше повідомила, що чоловік був застрелений правоохоронцями після того, як вбив чоловіка та жінку, а також поранив іншого чоловіка і двох жінок на Лондонському мосту 29 листопада.

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон заявив, що це терористична атака і що Британію ніколи не залякати.

Влада заявила, що поліція не шукає інших підозрюваних у зв’язку з нападом.

Лондонський міст вже був місцем нападу в 2017 році, коли троє бойовиків в’їхали у пішоходів на фургоні, а потім напали на людей в сусідньому районі. Тоді восьмеро людей загинули і 48 були поранені.