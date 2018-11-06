Поліція Чехії: депутата Лозового затримали, коли він залишив крамницю, де платив фальшивими купюрами

Народного депутата України Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) затримали 5 листопада в Чехії після того, як він залишив крамницю на летовищі Праги, де розплачувався фальшивими купюрами. Про це повідомила Радіо Свобода полковник Катержина Рендлова, речниця Служби поліції у справах іноземців, працівники якої затримували депутата.

За її словами, коли продавчиня крамниці «дьюті-фрі» в терміналі аеропорту перевірила подані депутатом 200 євро і з’ясувала, що гроші підроблені, депутат залишив місце події. Викликана поліція вистежила маршрут чоловіка і затримала його вже в літаку рейсом до Києва, повідомила речниця.

У поліції депутат заявив, що не знав про несправжність купюр і що їх йому надав в Україні його асистент. Урешті прокурор, вивчивши справу, ухвалив відпустити іноземця, а поліція у справах іноземців почала кримінальне провадження, яке передала за належністю відділенню економічної злочинності крайового управління поліції міста Праги, повідомила Рендлова.

Вона також підтвердила, що депутат пробув у відділку поліції близько восьми годин. За її словами, цей час перебуває в межах дозволеного законодавством терміну затримання. Речниця пояснила такий тривалий час необхідністю здійснити багато слідчих дій, а також зв’язатися з посольством України, перевірити дипломатичний статус затриманого, викликати і дочекатися перекладача, дипломатичних представників України тощо.

У крайовому управлінні поліції Праги Радіо Свобода підтвердили, що далі ведуть згадане кримінальне провадження за підозрою в кримінальному злочині підробки грошей. Але, наголосив речник управління поручник Томаш Гулан, провадження відкрите «проти невідомого злочинця» – затриманий було український депутат, якого відпустили за рішенням прокурора за результатом розслідування, не має навіть статусу підозрюваного.

Пізно ввечері 5 листопада народний депутат Андрій Лозовий повідомив у фейсбуці, що був затриманий у Празі, коли у крамниці «дьюті-фрі» на летовищі купував подарунок, «і виявилося, що гроші – фальшиві». За його словами, «зняли з літака, як в кіно», завезли у відділок поліції і тримали там вісім годин. «Але, зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки – став жертвою шахраїв», – написав Лозовий і також заявив: «Став жертвою валютних аферистів. Помічник міняв кошти – і йому дали фальшиві (він зараз у поліції в Україні пише про це заяву)».