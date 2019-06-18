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18 Червень 2019, Київ 20:55
Новини | Політика

Депутат Лубінець вийшов із фракції БПП

Народний депутат Дмитро Лубінець

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Народний депутат Дмитро Лубінець покинув депутатську фракцію «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді, повідомила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

«Відповідно до частини третьої статті 60-ї Регламенту Верховної Ради та, відповідно до заяви, що надійшла до президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Лубінця», – сказала Геращенко.

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Лубінець пройшов до Верховної Ради 8-го скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області.

Після його виходу Лубінця у фракції БПП залишається 128 депутатів.

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