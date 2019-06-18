Депутат Лубінець вийшов із фракції БПП

Народний депутат Дмитро Лубінець покинув депутатську фракцію «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді, повідомила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

«Відповідно до частини третьої статті 60-ї Регламенту Верховної Ради та, відповідно до заяви, що надійшла до президії, повідомляю про вихід із депутатської фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Лубінця», – сказала Геращенко.

Лубінець пройшов до Верховної Ради 8-го скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області.

Після його виходу Лубінця у фракції БПП залишається 128 депутатів.