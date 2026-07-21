Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на російський удар по складу ЮНІСЕФ, назвавши його «черговим цинічним злочином Росії».



«ЮНІСЕФ – багаторічний партнер Офісу Омбудсмана, який щодня допомагає українським дітям і родинам. Удар по гуманітарному складу – це удар по тих, хто рятує життя», – написав він у телеграмі.

Лубінець наголосив, що напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, коли під удар потрапляють «ті, хто доставляє допомогу дітям і цивільним, Росія атакує не лише інфраструктуру, а й саму можливість рятувати життя».

У ЮНІСЕФ повідомили, що 19 липня склад у Білогородці, який використовувала організація, було серйозно пошкоджено внаслідок атак РФ. За повідомленням, на момент атаки на складі зберігалися понад 106 000 одиниць гуманітарної допомоги орієнтовною вартістю 3,9 млн доларів США, серед них – генератори, питна вода, гігієнічні набори та резервуари для зберігання води.

«Пошкодження гуманітарних складів і напади на гуманітарних працівників перешкоджають доставці життєво необхідної допомоги дітям і сім'ям, які постраждали від війни. Ці атаки мають припинитися. Діти та гуманітарна інфраструктура повинні бути захищені. Найбільше ж діти в Україні потребують сталого миру», – наголошують в організації.

ЮНІСЕФ глибоко стурбований тим, що діти в Україні й надалі гинуть і дістають поранення. За даними міжнародної організації, у червні було зафіксовано найбільшу з 2022 року кількість дітей, які загинули або були поранені, за один місяць: 7 дітей загинули, ще 116 зазнали поранень.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 19 липня сили РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів. Військові кажуть, що основним напрямком удару став Київ. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 41 ракету і 125 БпЛА різних типів.

Міноборони РФ тоді заявило про удар по підприємствам військової промисловості та логістичним центрам у Києві та Київській області, по об'єктах інфраструктури порту «Південний» Одеської області.