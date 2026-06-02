Лубінець: 93% перевірених укриттів мають недоліки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за результатами моніторингу, 93% із понад тисячі перевірених укриттів мають недоліки, лише до 80 не було жодних зауважень.



«Перевірялись ті укриття, які відображені у «Дії» як доступні для населення. Як результат 993 із 1066 об'єктів отримали рекомендації щодо усунення недоліків. Лише 80 укриттів не мали жодних зауважень», – розповів він.

За його словами, загалом представники Офісу омбудсмена надали 3996 рекомендацій – в середньому 4,5 рекомендації на одне сховище.

«80 укриттів на момент візиту не могли використовуватися. При цьому вони відображались як доступні. Людина під час тривоги бігла б туди і виявляла зачинені двері або взагалі повністю аварійний підвал», – розповів Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що найбільше не функціонуючих укриттів було виявлено на Львівщині, у Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях.

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Україна вночі 2 червня зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

За даними президента Володимира Зеленського, через масований удар РФ загинули 22 людини, ще 130 – постраждали.

Київський метрополітен заявив, що вночі під час масованого обстрілу Києва на станціях столичного метро перебували понад 41 000 людей, з яких майже 4 500 – діти.

У Києві під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі.



