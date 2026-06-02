Зеленський: через масований удар РФ загинули 22 людини, ще 130 – постраждали

Наслідки російської атаки на Київ, 2 червня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через масований удар РФ загинули 22 людини, ще 130 – постраждали.

За його словами, рівень постачання для української ППО зараз не дозволяє збивати «значну частину ракет».

«Були влучання. 130 людей постраждали. На жаль, 22 людини загинули, двоє дітей серед них. Вкотре Путін зі своїм божевіллям «перемогли» життя звичайних дітей, житлові будинки, поліклініку в Києві. «Шахеди» були проти багатоповерхівок у Дніпрі та чомусь проти ще й автосалону з китайськими машинами в Києві. «Циркон» одразу проти семи будинків. «Шахеди» по будинках в Харкові, Запоріжжі, Полтавщині. Удари по Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. «Шахеди» проти Хмельницької області», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський нагадав, що кожен із цих дронів і усі типи російських ракет мають компоненти, які завозять з інших країн.

«П’ять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах», – додав він.

Україна вночі зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина й інші регіони.

У Дніпрі, де внаслідок удару частково зруйнована 4-поверхівка, влада повідомила про 16 загиблих і 42 постраждалих людей. У Києві внаслідок російського удару загинули шість людей, поранені 90 людей. Місцева влада повідомила про влучання в житлові будинки, заклади освіти, охорони здоров’я.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».

Росія знову атакувала Київ: руйнування, постраждалі та врятовані домашні улюбленці

Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
Дарина та Ярослав ідуть через згарище, залите водою під час гасіння пожежі. Наслідки удару РФ по Києву. 2 червня 2026 року
Постраждалий внаслідок обстрілу Сергій біля свого будинку. Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
Кияни рятують домашніх улюбленців. Тварини налякані ще більше, ніж люди
Пожежа на місці російської атаки у Подільському районі Києва
Юлія обіймає свою доньку біля пошкодженої обстрілом РФ багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вони з донькою опинилися в епіцентрі атаки, коли бігли до автівки. Каже: вціліли дивом
Коту теж потрібні обійми
Вигляд з вікна, від якого залишилася тільки рама. Надія у своєму помешканні, пошкодженому російською повітряною атакою. Київ, 2 червня 2026 року
Зруйнований внаслідок російської атаки автосалон у Подільському районі Києва
В автосалоні зовсім не танки... Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
Пошкоджена амбулаторія у Голосіївському районі. Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
Наслідки російської атаки у Шевченківському районі Києва
За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по Україні протягом ночі. Із них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони
Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
