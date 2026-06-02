У Києві через удар РФ пошкоджені 11 закладів освіти – КМДА

Наслідки російської атаки на Київ, 2 червня 2026 року
У Києві внаслідок масованого російського удару в ніч проти 2 червня пошкоджені 11 закладів освіти у трьох районах, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За попередніми даними КМДА, пошкоджень зазнали п’ять закладів дошкільної освіти, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти й один коледж у Подільському, Солом’янському і Святошинському районах.

«Це переважно вибиті і пошкоджені вікна. Разом із районними державними адміністраціями і міськими службами вже працюємо над ліквідацією наслідків», – сказав Мондриївський.

У КМДА зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року пошкоджень через російські атаки зазнали майже 200 закладів освіти Києва.

За даними влади Києва, внаслідок нічного російського удару в столиці України загинули шість людей, ще 81 людина постраждала. За даними МОЗ, у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 2 червня пошкоджені й частково зруйновані п’ять медичних закладів.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Росія знову атакувала Київ: руйнування, постраждалі та врятовані домашні улюбленці

Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
1/14 Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
Дарина та Ярослав ідуть через згарище, залите водою під час гасіння пожежі. Наслідки удару РФ по Києву. 2 червня 2026 року
Постраждалий внаслідок обстрілу Сергій біля свого будинку.<br>Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
Кияни рятують домашніх улюбленців. Тварини налякані ще більше, ніж люди
Пожежа на місці російської атаки у Подільському районі Києва
Юлія обіймає свою доньку біля пошкодженої обстрілом РФ багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вони з донькою опинилися в епіцентрі атаки, коли бігли до автівки. Каже: вціліли дивом
Коту теж потрібні обійми
Вигляд з вікна, від якого залишилася тільки рама. Надія у своєму помешканні, пошкодженому російською повітряною атакою. Київ, 2 червня 2026 року
Зруйнований внаслідок російської атаки автосалон у Подільському районі Києва
В автосалоні зовсім не танки...<br>Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
Пошкоджена амбулаторія у Голосіївському районі.<br>Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
Наслідки російської атаки у Шевченківському районі Києва
За даними Повітряних сил, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-povistriani-syly-zbyttia-40-raket-i-602-droniv/33770726.html" target="_blank" class="wsw__a">Р</a><a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-povistriani-syly-zbyttia-40-raket-i-602-droniv/33770726.html" target="_blank" class="wsw__a">осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників</a> по Україні протягом ночі. Із них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони
Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.<br>Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-derzhdep-ataka-rf-ohmatdyt/33027459.html" target="_blank" class="wsw__a">цілеспрямований характер</a>
