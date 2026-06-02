У Києві через удар РФ пошкоджені 11 закладів освіти – КМДА

У Києві внаслідок масованого російського удару в ніч проти 2 червня пошкоджені 11 закладів освіти у трьох районах, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За попередніми даними КМДА, пошкоджень зазнали п’ять закладів дошкільної освіти, чотири школи, один заклад професійно-технічної освіти й один коледж у Подільському, Солом’янському і Святошинському районах.

«Це переважно вибиті і пошкоджені вікна. Разом із районними державними адміністраціями і міськими службами вже працюємо над ліквідацією наслідків», – сказав Мондриївський.

У КМДА зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року пошкоджень через російські атаки зазнали майже 200 закладів освіти Києва.

За даними влади Києва, внаслідок нічного російського удару в столиці України загинули шість людей, ще 81 людина постраждала. За даними МОЗ, у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 2 червня пошкоджені й частково зруйновані п’ять медичних закладів.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

