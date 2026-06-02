Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Києві через удар РФ пошкоджені й частково зруйновані 5 медзакладів – МОЗ

Наслідки російської атаки на Київ, 2 червня 2026 року
Наслідки російської атаки на Київ, 2 червня 2026 року

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 2 червня пошкоджені й частково зруйновані п’ять медичних закладів, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, це два спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському і Голосіївському районах.

«Найбільше постраждав останній, там зруйновано другий і третій поверхи. Медики й пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об’єктах немає», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Повітряні сили звітують про збиття 40 ракет і 602 дронів у ході нічної атаки Росії

За даними влади Києва, внаслідок нічного російського удару в столиці України загинули шість людей, ще понад 60 – поранені.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

У Дніпрі, за даними місцевої влади, загинули 11, постраждали 37 людей.

Нова масована атака РФ на Київ: перші кадри та свідчення постраждалих внаслідок обстрілу
Embed
Нова масована атака РФ на Київ: перші кадри та свідчення постраждалих внаслідок обстрілу
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:03:30 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:

оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців;
цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Росія знову атакувала Київ: руйнування, постраждалі та врятовані домашні улюбленці

Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
1/14 Пожежа у Подільському районі Києва, що виникла внаслідок російської атаки
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Дарина та Ярослав ідуть через згарище, залите водою під час гасіння пожежі. Наслідки удару РФ по Києву. 2 червня 2026 року
2/14 Дарина та Ярослав ідуть через згарище, залите водою під час гасіння пожежі. Наслідки удару РФ по Києву. 2 червня 2026 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Постраждалий внаслідок обстрілу Сергій біля свого будинку.<br>Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
3/14 Постраждалий внаслідок обстрілу Сергій біля свого будинку.
Станом на 12:00 стало відомо про 6 загиблих і понад 60 поранених цивільних у Києві
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Кияни рятують домашніх улюбленців. Тварини налякані ще більше, ніж люди
4/14 Кияни рятують домашніх улюбленців. Тварини налякані ще більше, ніж люди
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Пожежа на місці російської атаки у Подільському районі Києва
5/14 Пожежа на місці російської атаки у Подільському районі Києва
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Юлія обіймає свою доньку біля пошкодженої обстрілом РФ багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вони з донькою опинилися в епіцентрі атаки, коли бігли до автівки. Каже: вціліли дивом
6/14 Юлія обіймає свою доньку біля пошкодженої обстрілом РФ багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вони з донькою опинилися в епіцентрі атаки, коли бігли до автівки. Каже: вціліли дивом
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Коту теж потрібні обійми
7/14 Коту теж потрібні обійми
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Вигляд з вікна, від якого залишилася тільки рама. Надія у своєму помешканні, пошкодженому російською повітряною атакою. Київ, 2 червня 2026 року
8/14 Вигляд з вікна, від якого залишилася тільки рама. Надія у своєму помешканні, пошкодженому російською повітряною атакою. Київ, 2 червня 2026 року
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Зруйнований внаслідок російської атаки автосалон у Подільському районі Києва
9/14 Зруйнований внаслідок російської атаки автосалон у Подільському районі Києва
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

В автосалоні зовсім не танки...<br>Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
10/14 В автосалоні зовсім не танки...
Росія стверджує, що завдає ударів по військових об'єктах
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Пошкоджена амбулаторія у Голосіївському районі.<br>Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
11/14 Пошкоджена амбулаторія у Голосіївському районі.
Деякі лікарні через знеструмлення відмінили операції
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Наслідки російської атаки у Шевченківському районі Києва
12/14 Наслідки російської атаки у Шевченківському районі Києва
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

За даними Повітряних сил, <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-povistriani-syly-zbyttia-40-raket-i-602-droniv/33770726.html" target="_blank" class="wsw__a">Р</a><a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-povistriani-syly-zbyttia-40-raket-i-602-droniv/33770726.html" target="_blank" class="wsw__a">осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників</a> по Україні протягом ночі. Із них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони
13/14 За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по Україні протягом ночі. Із них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.<br>Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-derzhdep-ataka-rf-ohmatdyt/33027459.html" target="_blank" class="wsw__a">цілеспрямований характер</a>
14/14 Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Назад
Вперед

Форум

XS
SM
MD
LG