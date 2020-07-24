Конструкторське бюро «Луч» та «Артем» об’єднають в ракетобудівну корпорацію – «Укроборонпром»

Конструкторське бюро «Луч» та компанію «Артем» об’єднають в ракетобудівну корпорацію, інформує концерн «Укроборонпром».

Новопризначеному віцепрем’єру Олегу Уруському представили концепцію корпорації, до якої також увійдуть інші державні виробники високоточної зброї, боєприпасів та спеціальної хімії.