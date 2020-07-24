Конструкторське бюро «Луч» та «Артем» об’єднають в ракетобудівну корпорацію – «Укроборонпром»

Конструкторське бюро «Луч» та компанію «Артем» об’єднають в ракетобудівну корпорацію, інформує концерн «Укроборонпром».
Новопризначеному віцепрем’єру Олегу Уруському представили концепцію корпорації, до якої також увійдуть інші державні виробники високоточної зброї, боєприпасів та спеціальної хімії.
- Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» виробляє більш як 70 найменувань спеціальної та авіаційної техніки, авіаційних керованих ракет класу «повітря-повітря» для озброєння літаків «МіГ» та «Су», комплексів автоматичної перевірки і підготовки до використання всіх видів керованих засобів ураження тощо.
- Державне київське конструкторське бюро «Луч» розробляє складові частини комплексів авіаційного та протитанкового озброєння. Серед поточних завдань підприємства – створення та модернізація протитанкових керованих ракет; ракетних комплексів наземного, повітряного і морського базування; авіаційних керованих ракет; зенітних керованих ракет; мінно-торпедного озброєння, систем керування ракет та інших керованих засобів ураження.
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