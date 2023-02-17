Lufthansa скасувала понад 1300 рейсів через страйк працівників аеропортів у Німеччині

Десятки тисяч подорожувальників потерпають через затримки та скасування рейсів 17 лютого, коли працівники восьми аеропортів Німеччини вийшли на страйк, вимагаючи кращої оплати праці. Про це інформує AFP.

Протест, організований профспілкою Verdi, спонукав найбільшого авіаперевізника Німеччини, Lufthansa, скасувати понад 1300 рейсів у своїх двох найбільш завантажених вузлах, Франкфурті та Мюнхені.

«Очікується, що страйк матиме сильний вплив, особливо на внутрішнє авіасполучення, починаючи від затримок до скасування і навіть часткового припинення авіасполучення», – ідеться в заяві профспілки.

Німецька асоціація аеропортів ADV назвала страйк «неприйнятним», заявивши, що він вплине на приблизно 295 тисяч пасажирів і понад 2300 рейсів. «Рішення слід шукати за столом переговорів, а не за рахунок пасажирів», — сказав у заяві керівник ADV Ральф Бейзел.

Інші постраждалі аеропорти ­– Бремен, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг і Штутгарт.