Lufthansa замінить вітання «пані та панове» на гендерно-нейтральне

Авіакомпанія Lufthansa збирається відмовитися від вітання «пані та панове» на борту своїх рейсів, пишуть німецькі ЗМІ, зокрема, Frankfurter Allgemeine.

Замість цього вітання Lufthansa і авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines і Eurowings, що входять з нею в одну групу, використовуватимуть гендерно-нейтральну мову.

Як пояснили в авіакомпанії, пасажирів, наприклад, вітатимуть словами «Доброго ранку» або звертатися до них «Дорогі гості».

Перехід на нові вітання забере якийсь час, повідомили представники авіакомпанії. У Lufthansa також підкреслили, що гендерно-нейтральна мова використовуватиметься не тільки щодо пасажирів, але і в комунікації всередині компанії.

Звертання «Шановні гості» замість традиційного, з гендерними ознаками, вже використовує на своїх рейсах авіакомпанія МАУ.