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Lufthansa замінить вітання «пані та панове» на гендерно-нейтральне

Пасажирів вітатимуть словами «Доброго ранку» або звертатися до них «Дорогі гості»

Авіакомпанія Lufthansa збирається відмовитися від вітання «пані та панове» на борту своїх рейсів, пишуть німецькі ЗМІ, зокрема, Frankfurter Allgemeine.

Замість цього вітання Lufthansa і авіакомпанії Swiss, Austrian Airlines і Eurowings, що входять з нею в одну групу, використовуватимуть гендерно-нейтральну мову.

Як пояснили в авіакомпанії, пасажирів, наприклад, вітатимуть словами «Доброго ранку» або звертатися до них «Дорогі гості».

Перехід на нові вітання забере якийсь час, повідомили представники авіакомпанії. У Lufthansa також підкреслили, що гендерно-нейтральна мова використовуватиметься не тільки щодо пасажирів, але і в комунікації всередині компанії.

Звертання «Шановні гості» замість традиційного, з гендерними ознаками, вже використовує на своїх рейсах авіакомпанія МАУ.

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