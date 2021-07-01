У «Борисполі» повідомили про затримку 5 рейсів до Анталії

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримується низка рейсів до Туреччини.

Про затримку йдеться в повідомленні аеропорту у фейсбуці:

PS 6237 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 02:00 виліт перенесено на 14:00,

PS 6233 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 03:00 виліт перенесено на 17:30,

PS 5333 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 11:40 виліт перенесено на 18:20,

PS 5331 Київ-Анталія а/к «МАУ» з 05:00 виліт перенесено на 11:00,

QU 4407 Київ-Анталія а/к Azur Air Ukraine з 12:30 виліт перенесено 17:40.

В аеропорту з посиланням на представників авіакомпаній уточнили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл із боку Туреччини.

«Просимо пасажирів вказаних рейсів орієнтуватися на офіційну інформацію від представників авіакомпаній та відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту. А також перевіряйте актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіаперевізників. Врахуйте, що затримка рейсів відбулася з причин, на які не може вплинути аеропорт», – йдеться в повідомленні.

На початку місяця Міністерство культури й інформаційної політики України повідомило, що, починаючи з 4 червня 2021 року, для всіх іноземних громадян, зокрема і для українців, діятимуть нові умови для в’їзду до Туреччини у зв’язку зі змінами санепідемічної ситуації у країні.