Уряд Німеччини схвалив пакет 9-мільярдної допомоги для авіакомпанії Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa отримала попереднє схвалення уряду Німеччини на отримання пакету фінансової допомоги обсягом у дев'ять мільярдів євро з державного фонду на тлі економічної нестабільності, спричиненої пандемією коронавірусу.

У заявах Міністерства економіки і Lufthansa вказано, що фонд надасть авіакомпанії 5,7 мільярда євро, ще за 300 мільйонів євро фонд отримає 20 відсотків акцій компанії, при цьому він не матиме права голосу на зборах акціонерів й не зможе блокувати ухвалення важливих рішень. Також пакет допомоги передбачає надання кредиту на суму до трьох мільярдів євро на три роки.

Фонд може збільшити частку акцій до 25 відсотків плюс одна акція, щоб запобігти недружньому поглинанню, повідомляє Lufthansa.

План, який ще мають схвалити збори акціонерів і Європейський союз, як очікують, може бути оскаржений конкуруючими авіакомпаніями.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що інвестиція буде тимчасовою, але наголосив, що термін виходу залежатиме від темпів відновлення Lufthansa.

Як і інші авіакомпанії у всьому світі, Lufthansa зазнала втрат через обмеження подорожей під час пандемії.