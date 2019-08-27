Лукашенко на заходи до Варшави 1 вересня не поїде, відправлять посла – МЗС

На урочисті заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни до польської столиці Варшави запрошений туди президент Білорусі Олександр Лукашенко не поїде, повідомили державній агенції «БелТа» у МЗС Білорусі 27 серпня.

«Запрошення на пам’ятні заходи були скеровані польською стороною на адресу глав держав країн-членів Євросоюзу, НАТО та «Східного партнерства». Ми вдячні президенту Польщі за запрошення на адресу глави білоруської держави…Ми ніколи не перестанемо підкреслювати, і про це відкрито йдеться в наших підручниках історії, що саме Радянський Союз і всі його народи внесли вирішальний і неоціненний внесок у перемогу над нацизмом і в звільнення Європи», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, Білорусь на заходах представлятиме посол цієї країни в Польщі.

Раніше сьогодні польське видання Rzeczpospolita повідомило, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не поїде на пам’ятні заходи до Варшави 1 вересня через те, що туди не був запрошений президент Росії Володимир Путін.