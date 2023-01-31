Лукашенко у Зімбабве підписав низку угод – хоче співпрацювати у сфері освіти та інвестицій

Білорусь і Зімбабве підписали низку двосторонніх документів під час візиту Олександра Лукашенка до цієї африканської країни. Як повідомила 31 січня пресслужба Лукашенка, йдеться про угоди щодо створення спільної постійної комісії з питань співробітництва та захисту інвестицій, про побратимські відносини між містами Мінськ і Хараре та меморандум про взаємне визнання документів про освіту.

Раніше Лукашенко, який прибув до Зімбабве напередодні, провів переговори з президентом Еммерсоном Мнангагвою.

80-річний Мнангагва прийшов до влади в Зімбабве в листопаді 2017 року після державного перевороту і відставки Роберта Мугабе, який правив країною 37 років і перетворив її на одну з найбідніших на континенті.

Мнангагві приписують корупцію з діамантами і золотом, в результаті яких нібито збагачується він і оточення, а не бюджет країни.

В останні роки із закордонними візитами Лукашенка виникли серйозні проблеми. Нині небагато країн готові його приймати. Зімбабве – четверта африканська країна, яку відвідує Лукашенко. Раніше були поїздки до Лівії, Єгипту та Судану.