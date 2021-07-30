Люксембург оштрафував Amazon на 746 млн євро за порушення закону про захист приватних даних

Люксембург наклав на компанію Amazon штраф у 746 мільйонів євро (або 888 мільйонів доларів) за порушення політики Євросоюзу щодо захисту даних користувачів. Про це компанія повідомила 30 липня.

За повідомленням, штраф наклала Національна комісія із захисту персональних даних (CNPD) Люксембургу 16 липня.

Регулятор звинуватив компанію в обробці персональних даних користувачів у спосіб, який порушує законодавства блоку.

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«Рішення передбачає 746 мільйонів євро штрафу та відповідний перегляд практик. Ми вважаємо рішення CNPD необґрунтованим і плануємо наполегливо захищатися в цьому питанні», – йдеться в заяві компанії.

Комісія із захисту персональних даних Люксембургу наразі публічно не коментувала своє рішення.

У червні Єврокомісія почала антимонопольне розслідування щодо Facebook за підозрою в неправомірному використанні даних користувачів.