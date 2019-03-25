Люксембург планує надати Україні 500 тисяч євро допомоги на гуманітарні проекти, повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

«Вона надається через ЮНІСЕФ і Червоний хрест. Ми зосереджуємо цю допомогу на гуманітарних питаннях, освіті, захисті дітей, житлі та забезпеченні для тих, хто опинився в скрутних соціальних обставинах», – сказав Ассельборн.

Він додав, що Люксембург вже надав Україні 2,5 мільйони євро.

Люксембург – країна Західної Європи із майже 600 тисячами жителів та найбільшим у світі валовим внутрішнім продуктом на душу населення.