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25 Березень 2019, Київ 16:36
Новини | Політика

Люксембург планує надати Україні 500 тисяч євро допомоги

Ассельборн: ми зосереджуємо цю допомогу на гуманітарних питаннях, освіті, захисті дітей, житлі та забезпеченні для тих, хто опинився в скрутних соціальних обставинах

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Люксембург планує надати Україні 500 тисяч євро допомоги на гуманітарні проекти, повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

«Вона надається через ЮНІСЕФ і Червоний хрест. Ми зосереджуємо цю допомогу на гуманітарних питаннях, освіті, захисті дітей, житлі та забезпеченні для тих, хто опинився в скрутних соціальних обставинах», – сказав Ассельборн.

Він додав, що Люксембург вже надав Україні 2,5 мільйони євро.

Люксембург – країна Західної Європи із майже 600 тисячами жителів та найбільшим у світі валовим внутрішнім продуктом на душу населення.

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